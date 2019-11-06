"Райнэйр" обнаружил в своих "Боингах" трещины

Бюджетный авиаперевозчик "Райнэйр" отменил полеты как минимум трех своих "Боингов" из-за обнаруженных в деталях лайнеров трещин! Как сообщает британская газета "Гардиан", во всех случаях изъяны были замечены между крылом и фюзеляжем. Такие трещины уже привели к прекращению эксплуатации 50 самолетов "Боинг" по всему миру.