Районные больницы готовы к третьей волне COVID-19

Наш ответ COVID. Высокотехнологичное оборудование, наработанный опыт и внимательное отношение к каждому случаю заражения. Учреждения здравоохранения страны с полной готовностью вступили в третью волну коронавируса. Хватает необходимых лекарств, сизов, реанимационные койки снабжены кислородными точками, в доступе и аппараты ИВЛ. Нужно отметить, что пока резкого роста заболеваемости врачи не фиксируют, но к бою готовы. Как работают районные больницы, расскажет моя коллега Светлана Чернова.





Медики готовы к третьей волне COVID-19

В защитных комбинезонах по 6 часов в день. То, что раньше казалось непривычным и неудобным, сегодня стало просто рутиной. Все же внимание врачей не на себя, а на пациентов. Поднять на ноги каждого, ведь за плечами опыт первой волны и второй.

Жанна Кисель, заведующая инфекционным отделением № 2 Молодечненской ЦРБ:

"Да, я работаю в течение года с 28 апреля 2020 года. И в первую, и во вторую волну и каждый раз новые ощущения. В первую не хватало знания, опыта, мало было сведений о заболевании, сейчас уже опыт некоторый накоплен благодаря научным конференциям, учебным занятиям, общению с пациентами, с коллегами".

В Центральной районной больнице Молодечно открыто 4 инфекционных отделения на 170 коек. Еще 15 в реанимации. Цифры коечной мощности относительно спокойные. Есть с чем сравнить. В первую волну, например, мест для пациентов с COVID-19 было на полсотни больше.

Игорь Сологуб, заместитель главврача Молодечненской ЦРБ:

"Всего в настоящее время у нас находится на лечении 152 человека. В реанимационном отделении – 14 человек. Из них 6 на аппаратном дыхании - это тяжелые пациенты. Проблем с кислородом у нас никаких нет, любой пациент, нуждающийся в кислороде, его получает".



В отделениях Молодечненской ЦРБ 118 кислородных точек

В инфекционных отделениях больницы 118 стационарных кислородных точек – это 60 % коечного фонда. При помощи разветвителей газ могут доставить в любую палату. В наличии и концентраторы кислорода.

Кислородная станция введена в работу в сентябре прошлого года. Круглосуточно ее обслуживают 2 специалиста. Здесь установлены 2 стойки или рампы. К каждой подключено по 8 баллонов. Как только в первой заканчивается кислород, в работу включается вторая. А тем временем работники меняют пустые баллоны.

В сутки расходуется около 120 баллонов с кислородом

В среднем в день расходуется около 120 таких баллонов. В пик заболеваемости до 170. Те, кому кислородная поддержка не нужна, а заболевание протекает без осложнений, наблюдаются дома под контролем врачей выездной бригады. Опрос по здоровью, контроль насыщения крови кислородом, давление -под шефством весь Молодечненский район.

Пациентов с COVID-19 на дому осматривает выездная бригада

Алеся Кузьмина, врач контактной группы поликлиники № 1 Молодечненской ЦРБ:

"Сначала пациенты приходят в поликлинику в грязную зону, затем после подтверждения диагноза наблюдаются на дому, после осмотра на дому производится коррекция лечения. На дому выписываются и рецепты, заново какие-то препараты могут назначаться, что-то наоборот может отменяться. В день у меня получается до 25-30 пациентов, в зависимости от контактов, проживающих вместе с ними".



К третьей волне COVID-19 готовы

При необходимости пациентов госпитализируют в больницу. Молодечненская ЦРБ – межрайонный высокотехнологичный центр. Ангиографический кабинет, МРТ и вот-вот запустят компьютерный томограф, второй в районе. Обслуживают дополнительно пациентов Мядельского, Вилейского и Воложинского районов.

Воложинская ЦРБ также готова к третьей волне. Обстановка без напряжения. В стационаре пока 9 человек с диагнозом плюс. Ежедневно выявляют 10-15 случаев заражения, но это цифра скромная, в пик заболеваемости количество доходит до 100.

Дмитрий Старикевич, завотделением анестезиологии и реанимации Воложинской ЦРБ:

"На данный момент по району 271 COVID. 74 ковидные пневмонии, которые находятся частично в стационаре, кто-то на дому. В отделении реанимации на данный момент 2 пациента находятся, один из них на ИВЛ. В больнице кислородных точек 70, в отделении реанимации на каждого пациента своя кислородная точка. К ней можно подключить как ИВЛ, так и кислородную маску и носовые канюли".

За две волны COVID-19 в Воложинской ЦРБ пролечено около тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Работа идет в штатном режиме. Хватает и медикаментов, и средств индивидуальной защиты, и главное - мужества и сил врачей бороться за каждую жизнь.