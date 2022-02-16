Районные Советы профсоюзов Могилевской области присоединились к инициативе "Мы вместе - за Беларусь!"

Наш коллектив тоже поддерживает те изменения, дополнения, которые будут внесены в Конституцию. По поводу семьи и брака. Что должны быть мать, отец, семья должна быть полной. И выступаем за сохранение бесплатного образования.

Ольга Зиновьева, главный специалист КСУП "Круглянский-Агро"