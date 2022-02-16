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Районные Советы профсоюзов Могилевской области присоединились к инициативе "Мы вместе - за Беларусь!"
Районные Советы профсоюзов Могилевской области выступили в поддержку референдума, присоединившись к республиканской инициативе "Мы вместе - за Беларусь!". Сегодня в Круглом активисты обсудили изменения и дополнения будущей Конституции. Почти семь десятков из них предложены именно федерацией во время диалоговых площадок, единогласно одобрив социальную направленность главного закона страны.
Наш коллектив тоже поддерживает те изменения, дополнения, которые будут внесены в Конституцию. По поводу семьи и брака. Что должны быть мать, отец, семья должна быть полной. И выступаем за сохранение бесплатного образования.
Это важное политическое событие для нашей страны. И, безусловно, это непросто гражданский долг каждого из нас. И именно молодежь должна показать пример отношения к будущему страны. Прийти на референдум.
Чтобы мы жили в мирной, спокойной, красивой Беларуси. Мы поддерживаем, и круглянцы - работники культуры - обязательно примут самое активное участие в предстоящем референдуме. Потому что это наша страна, нам в ней жить.
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