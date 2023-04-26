Районы, пострадавшие от чернобыльской аварии, имеют все необходимое для полноценной жизни - успехи и перспективы спустя 37 лет после трагедии на ЧАЭС

Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, ночью на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Она разделила жизнь миллионов людей на до и после. Радиоактивное облако затронуло свыше 20 стран.

Но в наибольшей степени пострадала Беларусь. Загрязнение территории составило 23 % - это почти четвертая часть всей площади. Более 2 млн человек затронула чернобыльская боль, трагедия коснулась буквально каждого пятого белоруса. Пострадали свыше 3,5 тыс. населенных пунктов. Тысячи семей оказались в зоне отчуждения и были вынуждены покинуть свои дома. Экономический урон оказался колоссальным - 235 млрд долларов (это более 30 ежегодных бюджетов страны).

Трагедия, которая произошла не на нашей земле, огненным катком прокатилась по Беларуси. Нам самим пришлось возрождать жизнь и бороться с последствиями, но мы выстояли. Восстановление пострадавших земель стало приоритетом и национальной задачей. Президент Беларуси Александр Лукашенко взял ее под личный контроль. Каждую весну эти памятные дни глава государства проводит с людьми в наиболее потерпевших районах. Шаг за шагом, год за годом эти города и села возвращаются к нормальной жизни.

С 1990 по 2020 год в стране были реализованы пять государственных программ по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Вложены огромные средства для реализации этих программ - более 19 млрд долларов. Сейчас работает шестая программа, которая рассчитана до 2025 года. За послеаварийный период площадь загрязненной территории Беларуси сократилась почти в два раза и сегодня составляет 12,3 % от всей территории страны. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее.

Как развиваются чернобыльские земли и каков их экономический потенциал, рассказал Николай Скинтиян.





В агрогородке Завойть 4-е производственное отделение считается самым молодым в структуре совхоза-комбината "Заря". Коллектив здесь соответствующий. Мария работает здесь всего 2 года. Достойная зарплата, комфортные условия труда и перспективы роста - все, что нужно молодому специалисту.

Нас всем обеспечивают. Работа сложная, все-таки это сельское хозяйство. Вот сейчас, например, посевная кампания проходит, работы много, но справляемся. У нас большой и дружный коллектив. Мария Пархоменко, экономист 4-го производственного отделения ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Программа возрождения пострадавших земель вдохнула в населенный пункт новую жизнь. Прежнее хозяйство присоединили к одному из самых передовых в регионе, а местный товарный комплекс полностью реконструировали. Здесь для буренок созданы все условия, а в результате и производство молока на уровне. Оно, кстати, 100 % экстра-класса.

За 2022 год мы надоили на одну дойную корову 9918 т молока. Сегодня мы доим 28,4 л на корову. Сами формируем рацион для буренок в зависимости от поедаемости, качества корма. Виктор Якубенко, заведующий МТФ 4-го производственного отделения ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Посевная кампания идет полным ходом, а качеству озимых можно только позавидовать (разговоры о неплодородных "чернобыльских" землях давно забыты). Аграрии каждый год доказывают обратное весомым урожаем. Мастерские на мехдворе как новые - чистота и порядок, есть отопление. Притом что отделение номер 4 только в начале пути, оно уже сегодня расширяет свою структуру.

Современный зерносушильный комплекс - еще один объект, созданный по чернобыльской программе. Улучшена логистика, зерно обрабатывается в оптимальные сроки. Также хозяйство скоро установит за свои средства 10 емкостей для хранения сырья.

Новые рабочие места и новые перспективы. О чернобыльской трагедии здесь напоминает лишь мемориал в центре агрогородка. Память о прошлом выступает стимулом развития потенциала этих земель и повышения качества жизни.





Здесь строятся домики для молодых семей, наровляне обеспечиваются новыми рабочими местами, здесь замечательные места для отдыха. Жизнь у нас бьет ключом, все нормально, все довольны. Уезжают отсюда мало, сюда наоборот возвращаются. Владимир Полоников, руководитель народного коллектива "Вяселка"Наровлянского районного дома культуры

За последние 30 лет в Беларуси были реализованы пять госпрограмм по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Сейчас работает шестая. Когда-то восстановление загрязненных радиацией земель было настоящим экспериментом, ученым пришлось сделать невозможное. Территории преобразились, люди теперь хотят здесь жить.

Но желающих поспекулировать на чернобыльской трагедии всегда было предостаточно. Несмотря на политизацию вопроса, наш Президент всегда говорил, что ездил и будет ездить в эти края.

Я все время ездил в чернобыльскую зону, демонстрируя то, что слишком политизирована эта проблема. Нельзя потерять этот край, что мы здесь будем жить. И вы знаете, мы очень много с вами за это время сделали. Это не я здесь один герой. Вы просто поверили, мы начали работать. Поэтому мы не можем загубить Гомельскую область. И мы ее не загубим. Это исключено. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Развитие инфраструктуры, благоустройство улиц и социальных объектов. Город Ветка находится в списке пострадавших от чернобыльской аварии населенных пунктов, однако и здесь жизнь кипит. Сегодня после масштабной реконструкции открылись спортивная школа и центр соцобслуживания населения. На спортобъекте обновились дворовая площадка, залы и инвентарь, скоро появятся современные тренажеры. Развитие райцентра будет продолжаться, есть планы по дальнейшему расширению инфраструктуры.

Каждую весну в эти памятные дни глава белорусского государства посещает наиболее потерпевшие районы страны. Восстановление чернобыльских земель - одна из важнейших задач с первых дней президентства Александра Лукашенко. Многие вопросы, особенно в самые тяжелые первые годы, приходилось решать буквально в ручном режиме на местах. Тем более что помощь от западных "сопереживающих" коллег декларировалась в основном только на бумаге.