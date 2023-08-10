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Райские Гавайи стали похожи на ад

Райские Гавайи стали похожи на ад. Страшный пожар на острове Мауи разошелся так сильно, что люди спасаются от пламени в океане. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Разрушена большая часть туристического города Лахайна - сотни семей вынуждены покинуть свои дома.

На острове переполнены больницы. Западное побережье эвакуируют, но помочь успевают не всем: тела жертв стихии остаются на дорогах.

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