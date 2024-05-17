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Райцентр с большими возможностями и перспективами - о городском поселке Вороново в проекте "Место для жизни"
Здесь наладили производство большегрузных прицепов для сельхозтехники, пользующихся популярностью у белорусских аграриев, активно развивают социальную сферу. В городском поселке Вороново создают новые рабочие места и привлекают молодых специалистов. А еще чтут героическую историю своего края и воспитывают настоящих патриотов страны. О райцентре с большими возможностями и перспективами - в рубрике "Место для жизни".
Городской поселок Вороново для меня - самое лучшее место для жизни. Я здесь выросла, а после учебы в университете вернулась на малую родину и ничуть об этом не жалею.
Райцентр хоть и небольшой, но очень уютный. Здесь проживают чуть более 5 тыс. человек. С каждым годом развивается инфраструктура, возводится жилье. В этом квартале уже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома для молодых специалистов и многодетных семей. А значит, молодежь сюда едет и вносит весомый вклад в развитие экономики всего района.
"Вороново нельзя назвать крупным промышленным центром, но наши предприятия развиваются, создаются новые рабочие места", - отметила Вероника Велигор. К примеру, в ОАО "Вороновская сельхозтехника" освоили выпуск большегрузных прицепов и полуприцепов для сельскохозяйственной техники. Ими пользуются аграрии практически во всех регионах Беларуси. Местные инженеры нашли оптимальное соотношение цены и качества на свою продукцию. Теперь прицепная техника конкурирует с ведущими производителями в странах СНГ.
В Воронове есть аграрный колледж, в котором обучают самым современным технологиям ведения сельского хозяйства. А ученики местной школы становились победителями областного этапа республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".
Жители городского поселка чтут свою историю. В самом центре Воронова находится сакральное место - братская могила, в которой похоронены 192 воина и партизана, погибшие за освобождение родной земли. Здесь же покоится и Герой Советского Союза Александр Канарчик, который после ранения направлялся в Москву и попал в засаду немецких приспешников.
Вороново славится и своими культурными традициями. Гордостью района стал народный ансамбль песни и музыки "Лявоны". Коллектив уже на протяжении более 40 лет дарит задор и хорошее настроение тем, кто влюблен в народную музыку.
"Вороново - это перспективный городской поселок с большими возможностями. Здесь хранят историю и с уверенностью смотрят в будущее", - подчеркнула Вероника Велигор.
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