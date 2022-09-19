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Разбился градусник - что делать?
Предполагаем, что хотя бы один раз в жизни, каждый из вас сталкивался с такой проблемой, как разбитый градусник. Если такое случается, нужно быстро и четко знать свои действия.
Блогер Константин Нечетов на своей странице в TikTok поделился способом, как правильно убрать ртуть и обезопасить себя. О его способе пишет sb.by
Блогер отмечает, что необходимо закрыть дверь в комнате, чтобы загрязненный воздух не распространялся в другие помещения. Ни в коем случае не нужно заметать ртуть веником или шваброй.
"Возьмите любую медицинскую маску и намочите ее холодной водой или раствором соды, наденьте ее. Чтобы защитить ноги от загрязнения можно использовать вместо бахил целлофановые пакеты. На руки, разумеется, надеваем резиновые перчатки", - делится советами блогер.
Когда вы обезопасили себя, нужно взять любую емкость:можно использовать стеклянную банку. В нее нужно налить воду или раствор марганцовки. Именно туда необходимо собрать все осколки градусника и саму ртуть.
Разбившийся градусник, шарики ртути и бумагу, с помощью которой все собирали, нужно сложить в банку и плотно закрыть крышкой. А затем подготовить концентрированный раствор хлорки или марганцовки и провести дезинфекцию поверхности.
Необходимо протереть место, где был разбитый градусник, а тряпку, который вы все вытирали, убрать в банку к осколкам.Туда же нужно сложить маску, перчатки и пакеты с ног (бахилы).
"Все плотно закрываем крышкой и относим емкость на балкон, либо ставим ее на подоконник, открывая при этом окно. Однако запомните, что пока не соберете ртуть, ни в коем случае окно открывать нельзя, так как шарики могут разлететься", - подытожил Нечетов.
После этого нужно позвонить в службу МЧС по номеру 101 или 112, сообщить им о случившемся. Там вам расскажут, как правильно действовать дальше и куда отнести собранную ртуть и отходы.
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