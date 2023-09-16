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Разбирательство Генпрокуратуры о геноциде белорусского народа набирает обороты

Белорусские издания о геноциде нашего народа в годы Второй мировой войны отмечены высокими наградами международной книжной выставки в Москве. Двухтомник - проект Генпрокуратуры. Он вобрал новые шокирующие факты преступлений против нашей нации. Тема настолько близка каждому белорусу, что нашла живой отклик у самого широкого круга читателей. Весь тираж был раскуплен. Как рассказали в программе "События" на телеканале "Беларусь 24", двумя томами дело не ограничится, разбирательство Генпрокуратуры набирает обороты.

Сделали акцент на лагеря смерти, уничтожение нашего населения. В этих изданиях публикуются именно те архивные документы, которые ранее не были известны. Мы приводим выдержки из показаний свидетелей, выдержки из документов, в том числе немецких трофейных, о фактах массового уничтожения населения.
Валерий Толкачев, начальник управления Генпрокуратуры Беларуси, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа

Полную версию программы смотрите на ютуб-канале "Беларусь 24" и на сайте Белтелерадиокомпании.

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