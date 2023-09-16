3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Разбирательство Генпрокуратуры о геноциде белорусского народа набирает обороты
Белорусские издания о геноциде нашего народа в годы Второй мировой войны отмечены высокими наградами международной книжной выставки в Москве. Двухтомник - проект Генпрокуратуры. Он вобрал новые шокирующие факты преступлений против нашей нации. Тема настолько близка каждому белорусу, что нашла живой отклик у самого широкого круга читателей. Весь тираж был раскуплен. Как рассказали в программе "События" на телеканале "Беларусь 24", двумя томами дело не ограничится, разбирательство Генпрокуратуры набирает обороты.
Сделали акцент на лагеря смерти, уничтожение нашего населения. В этих изданиях публикуются именно те архивные документы, которые ранее не были известны. Мы приводим выдержки из показаний свидетелей, выдержки из документов, в том числе немецких трофейных, о фактах массового уничтожения населения.
Полную версию программы смотрите на ютуб-канале "Беларусь 24" и на сайте Белтелерадиокомпании.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября