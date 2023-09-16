Разбирательство Генпрокуратуры о геноциде белорусского народа набирает обороты

Сделали акцент на лагеря смерти, уничтожение нашего населения. В этих изданиях публикуются именно те архивные документы, которые ранее не были известны. Мы приводим выдержки из показаний свидетелей, выдержки из документов, в том числе немецких трофейных, о фактах массового уничтожения населения.

Валерий Толкачев, начальник управления Генпрокуратуры Беларуси, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа