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Разделение мусора - шаг к экологическому обществу
Сейчас экологические вопросы стали одними из приоритетных для многих стран. Связано это с глобальным загрязнением планеты и изменением климата.
Ежегодно в мире производится около 380 млн тонн пластика. При этом в Мировой океан попадает более 8 млн тонн. В результате гибнут до 1 млн морских существ. Такими темпами через 30 лет рыбы в океане будет меньше, чем пластика. А ведь его период распада составляет несколько сотен лет, и за это время в атмосферу выделяются вредные вещества.
Кроме того, сейчас почти все твердые бытовые отходы сжигаются на полигонах, что приводит к серьезному загрязнению почвы, подземных вод и воздуха. Плюс свалки занимают большие площади, которые можно было бы использовать в сельском хозяйстве или строительстве. Для улучшения экологии требуется участие всех. И начать можно с раздельного выброса мусора.
Раздельный выброс - положительные аспекты
Сортировка отходов позволяет уменьшить экологический ущерб.
Отделение пластика, бумаги, стеклотары дает возможность вернуть ресурсы в цикл производства. Например, для получения бумаги не нужно рубить деревья - достаточно переработки макулатуры. В результате предприятия уменьшают экономические расходы и заодно снижают загрязнение окружающей среды.
Способствование улучшению экологии в Беларуси
За последние годы экологии Беларуси стали уделять больше внимания. В частности, появились разноцветные контейнеры для разделения мусора: пластик - в желтый бак, стекло - в зеленый, бумагу - в синий. Оттенки этих емкостей могут меняться. Часто при раздельном сборе отходов наносят надписи и поясняющие изображения, поэтому цвет не стоит считать конечным ориентиром.
Различные виды батареек относятся к неперерабатываемому мусору и собираются в отдельные контейнеры, которые установлены во многих магазинах и торговых центрах. В дальнейшем батарейки утилизируются по специальной технологии.
На 2022 год в Беларуси утвержден план мероприятий по наведению порядка на земле. Он включает около 85 инициатив, в том числе, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора отходов.
Государственные мероприятия и специальные программы - это хорошо, нопрежде всегокаждый человек должен осознавать пагубное влияние отходов и стараться внести свой вклад в улучшение экологии. Взрослые должны рассказывать про разделение мусора детям, показывать мультфильмы и приучать бережно относиться к природе с ранних лет.
И не забывайте следить за новостями об экологии Беларуси и всего мира, чтобы быть в курсе текущей ситуации и узнавать о новых методах решения экологических проблем.
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