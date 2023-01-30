Разгадана тайна берестяной грамоты из Новгорода - это письмо супруги к мужу

Ученым удалось найти в летописи возможную разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой наинформацию Новгородского музея-заповедника.

Артефакт относится ко второй половине XIII века. Текст не рунический, а на древнерусском. По словам академика РАН, главного научного сотрудника ВШЭ, доктора филологических наук Алексея Гиппиуса, тем сильнее была интрига: как русские берестяные тексты оказались на Немецком дворе?.



Документ -письмо супруги к мужу по имени Борис. Вероятно, он совершил преступление и скрывается. Поэтому князь арестовал его жену и детей. Борису назначили день, когда он должен вернуться. Если он выполнит это условие, то наказание смягчат.

"В грамоте упоминаются родичи Бориса, которые поручились за его жену, чтобы ее отпустили, -ее зять, а также Глеб (скорее всего, брат Бориса) и Лазарь", -указал Гиппиус.

В Новгородской первой летописи говорится, что "в 1268 году в знаменитой Раковорской битве погибли среди других новгородцев Лазарь и Борис Ильдятиничи -дети некого Ильдяты". Имя неславянское, а славянизированная форма немецкого "на Гильд- типа Гильдебрандт".