"Разговор о важном" в Полоцке: что обсуждают участники международного форума

Масштабный форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" стартовал в Беларуси в преддверии Недели родительской любви. Он проходит на Полоцкой земле под эгидой Совета Республики во взаимодействии с Белорусской православной церковью.

Масштабная дискуссия на святой Полоцкой земле проходит уже в 4-й раз, но впервые в 2026 году она состоится в международном формате.

Участие в стратегическом диалоге примут порядка 280 человек: представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи со всех регионов, представители государственной власти и парламентарии. К разговору о важном присоединятся также и парламентские делегации стран СНГ: России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Хиджран Кямран гызы Гусейнова, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики:

"Для нас все эти годы семейные ценности, отношение к детям, женщине и семье всегда было приоритетным. То, что и белорусский, и азербайджанский народ сумели эти традиции сохранить и в период независимости, очень важно. Мы видим, что происходит сегодня в мире, видим развал семейных ценностей, какие-то уродливые формы, которые пытаются навязать нам извне. Президенты наших стран все время в своих выступлениях концентрирую внимание на этой идеологической войне, которая сегодня идет, которая острием своим направлена на наше подрастающее поколение, семейные ценности".

Сегодня, когда страны испытывают такие демографические проблемы, как старение населения, снижение рождаемости и миграция, как никогда важно повышать престиж ответственного родительства, формировать культуру, в которой ребенок воспринимается не как угроза комфорту, а ценность.

Александр и Ирина Подалевич, молодая семья (г. Полоцк):

"Для нас семья - это самое главное в жизни. Сегодня любая семья чувствует от государства поддержку. В нашем случае это строительство жилья с помощью льготного кредита. Также для мам это декретный отпуск до 3 лет".

Пленарное заседание масштабного форума запланировано на 13 октября, а 12-го в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре состоялась диалоговая встреча митрополита Вениамина и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с 31 семейной парой из всех областей Беларуси. Говорили в основном о том, как укрепить традиционные семейные ценности, исходя из личного опыта. На первый план выходит духовно-нравственное воспитание, обеспечение информационного суверенитета, повышение роли отцовства - то, без чего сегодня невозможно представить национальную демографическую безопасность.

К слову, именно она - первый приоритет Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Он направлен на сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержку семьи.