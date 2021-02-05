Разговор Александра Лукашенко с научной элитой страны состоялся во Дворце Независимости

Когда сила в знании. Тех, кто неизменно следует этой формуле в профессии, ежегодно отмечают высоким вниманием. Лучшие ученые страны из рук президента сегодня получили дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Это повод напомнить: наука позволяет держать марку сильного государства и обсудить все острые углы научных изысканий. Развитие с прицелом на инновации. Вот тот путь, который могут и должны обеспечить наши ученые. За ними - поиск прорывных технологий, без которых невозможно развитие, уверен президент. Александр Лукашенко сделает важную ремарку. "Ученый - это лицо страны, он формирует ее имидж, влияет на общественное мнение. И это важно помнить каждому, кто говорит от лица своей страны в самые непростые времена. Впрочем, на сегодняшней встрече было много вполне конкретных предложений. Говорили о продовольственной безопасности и технологиях аграриев, задачах для педагогов и образовательных программах и, конечно, о медицине. Беларусь обладает многими передовыми практиками. И эти знания, и опыт получают мировое признание. Ольга Анищенко - о деталях разговора во Дворце Независимости.

Почему именно так человеческий организм мстит за наши ошибки и слабости, доктор Ращинский, наверняка, не скажет. Мол, это тема отдельных исследований! Одно очевидно - еще каких-то 20 лет назад проблемы поджелудочной железы не записывали в хронические недуги. А сегодня - это диагноз для тысяч пациентов, которым не всегда помогают лекарства. И когда боль таблеткой не унять - спасает лишь скальпель. И ювелирная работа хирурга, чья задача - на каждый своего рода уникальный случай найти порой единственно верное решение.







Сколько операций за плечами - разве вспомнишь? Мечта детства - быть спасателем если не души, то тела. Впрочем, это как форма и содержание - всегда рядом. И у каждого пациента это что-то свое. Универсальная пилюля, как бы кому-то не хотелось, здесь, увы, не работает. Пришло четкое понимание: придется изучить весь опыт борьбы с болезнью, диагнозы, вмешательства, их итоги, чтобы после предложить пациенту ту самую индивидуальную пилюлю. Так называемый персонифицированный подход. Теперь он в трендах медицинской науки.

Как наука - в прямом смысле! - жить помогает, доктор Ращинский доказал на деле. Большой научный труд, который уже используют на практике в больничных палатах и операционных, замечен в медицинском сообществе.







Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

А сегодня удостоен высокой награды. Отныне Ращинский не просто хирург - доктор медицинских наук! Президент всегда лично вручает дипломы и аттестаты.

Есть в этом зале те, кому покорились загадки сложной человеческой природы, а есть и те, кто точно знает, как лечит слово. Когда даже самый непримиримый конфликт можно направить в мирное русло. Это тоже наука. О медиации еще недавно мало что было известно, а сегодня - это важная и нужная технология, которая буквально спасает судебную систему.

Сегодня наука способна избавить от конфликтов международные отношения. Известно, как сложно бывает договориться странам об общей политике, даже когда они связаны договором. Но даже тут наука предложит выход.

В общем, что ни научный труд, то важная ниша многолетних изысканий в экономике, медицине, педагогике, истории или сельском хозяйстве. Президент уверен: это всегда тяжелый труд вкупе с талантом, и вовсе не каждому по силам. Но и один в поле не воин. В науку приходят те, кого вдохновили наставники. И эта преемственность сегодня бесценна в любом научном деле.

Президент о наставниках в науке: это же кладезь знаний, это сама наука!

Всем, кто в этом зале, есть что рассказать коллегам и президенту. Вот, к примеру, доктор Данилов не прочь похвастать достижениями в борьбе с гепатитом С. Мол, наши успехи отмечены ВОЗ! И лишь немногие страны могут обеспечить такой доступ к лечению и его эффективность.

Мировое признание достижений белорусской медицины

Президент заметит: да, медицина-2020 - это не только COVID. На этой волне кто-то так увлекся вниманием к новой коронавирусной инфекции, что, похоже, упустил другие недуги.

В Европе сейчас вкладывают огромные средства в спасение людей от онкозаболеваний. Поэтому ваша тема созвучна с этой проблемой нашего непростого времени".



Проблемой, не иначе, в свое время стала подготовка кадров для системы образования. В том смысле, что в педагоги шли тогда, когда другие дороги были не по плечу, вспомнит былое отныне доктор педагогических наук Александра Позняк. Как повысить статус и престиж профессии? Спасительную методику увидели в профильных педагогических классах. Пройдет несколько лет и научный подход решат применить в спортивном, аграрном и даже военном деле.

Президент заметит просто: учитель не по долгу, по призванию - это великое звание. Все мы в какой-то мере учим или хотя бы поучаем. Но ошибки педагога порой обходятся слишком дорого. Как знать, чего может стоить лишь одно неверное слово?!







Президент: Нам надо серьезнее относиться к молодежи

Оттого понятно желание государства, чтобы в педагогике не было случайных людей. Ведь это и системные издержки в подготовке кадров, если уже будучи студентом, понимаешь, что ошибся с выбором и приходится искать другую стезю. Профильные классы помогают решать эту проблему. Профориентация - вообще правое дело, уверен президент. Но параллельно с осознанным выбором профессии не стоит забывать о целевом подходе к кадрам.

Президент: Мы сейчас очень сильно будем поднимать роль целевых направлений

Везде нужна система. Ректор главного педвуза заверит: плоды такого подхода в учебных аудиториях сложно не заметить. Престиж профессии педагога действительно растет: проходные баллы на профильные специальности выросли больше чем вдвое. То, что еще недавно казалось невозможным, сегодня выглядит вот так: конкурс - 2,5 человека на место и более 300 баллов при поступлении на целый ряд специальностей. Еще бы психологию подтянуть. Учить - это ведь еще и воспитывать. А вот целевое направление ректор поддержал. И даже предложил подойти к нему по-новому.

Что ни докторская, то не праздный интерес президента. И это не просто высокие материи. Вот еще один доктор сельскохозяйственных наук рассказывает, как сегодня борются за каждый центнер зерна. Сорняки, болезни. В поле много "искушений". Но можно вывести такую формулу, когда получишь при минимальных затратах оптимальный урожай. И тут уж экономика диктует правила.

Или снова высоты в медицине. Они заметны не только своим коллегам, но и мировой научной школе.

То ли успехи в операционных, то ли в полях - президент, кажется, вникает в каждую деталь докторских, порой мало понятную обывателю. Ориентирует на то, что научный подход должен помогать зарабатывать. На то, что государство обеспечит заказ. Да и без поддержки, как ни крути, ученый никогда не останется.







Вот такие они, белорусские ученые, способные изменить облик страны. Но сегодня Александр Лукашенко скажет об этом с оглядкой на события минувшего года. Формировать имидж, влиять на общественное мнение - кому, как не ученым?! И как важно понимать, чем слово отзовется, каждому, кто говорит от лица своей страны?!

Президент ученым: Вы должны защищать это государство

И это тот случай, когда государство и его лучшие умы должны двигаться в одном направлении, работать на одну задачу. Словом, и на практике будет где развернуться - электротранспорт, биотехнологии, умные города. Президент скажет, что важно для развития и конкурентоспособности в мировом масштабе. Да они и сами знают, что научный поиск никогда не останавливается.

Лишь мгновения для фото и взаимных поздравлений. И снова на вахту. Облегчать боль и страдания в больничных палатах, избавлять от ошибок в учебных аудиториях или даже в международных отношениях. Не зря ведь теперь каждый из них признанный доктор.

