Разговор о будущем страны сегодня прошел в Палате представителей

Депутаты завершили работу осенней сессии. Говорили о резервах роста промышленности в следующем году на четыре с половиной процентов. Это возможно за счет введения в строй всех мощностей модернизированных предприятий деревообработки, машиностроения и легпрома. Кроме того, обращалось внимание на потери Беларуси от налогового маневра России и как это отразится на экономике белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Этот вопрос, как отметил вице-премьер Игорь Ляшенко, сегодня является ключевым для правительства и профильных министерств на переговорах с российской стороной.