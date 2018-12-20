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Разговор о будущем страны сегодня прошел в Палате представителей

Депутаты завершили работу осенней сессии. Говорили о резервах роста промышленности в следующем году на четыре с половиной процентов. Это возможно за счет введения в строй всех мощностей модернизированных предприятий деревообработки, машиностроения и легпрома. Кроме того, обращалось внимание на потери Беларуси от налогового маневра России и как это отразится на экономике белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Этот вопрос, как отметил вице-премьер Игорь Ляшенко, сегодня является ключевым для правительства и профильных министерств на переговорах с российской стороной.

Вице-премьер во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики проинформировал, что российский налоговый маневр может привести к повышению розничных цен на нефтепродукты в среднем от 5 до 7 процентов.

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