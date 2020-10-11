Разговор о геополитике и белорусских реалиях с Вадимом Гигиным и Геннадием Давыдько

Продолжим разговор о геополитике и белорусских реалиях с нашими гостями. В студии "Главного эфира" к нам присоединились декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и руководитель общественной организации "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

