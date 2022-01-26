Разговор о главном и траектория развития Беларуси - эксперты о предстоящем Послании Президента

В конце этой недели нас ждет важное политическое событие. 28 января глава государства выступит с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

Это своего рода дорожная карта на перспективу, которая формирует вектор развития республики. Эксперты и политологи в ожидании оценок от Президента текущей ситуации вокруг Беларуси, а жители страны хотят услышать важное о развитии городов, медицины и строительстве жилья.

Впрочем, нынешнее Послание Александра Лукашенко ждут не только в Беларуси, но и с интересом следят в соседних странах, где рейтинг доверия нашему Президенту стабильно показывает высокие позиции. Обозреватель Андрей Сыч собрал мнения.

Контуры развития

Послание Президента народу и Национальному собранию уже стало традиционным мероприятием, которое ждут белорусы, представители экспертного сообщества и с интересом изучают за границей, расхватывая на цитаты. Это в первую очередь связано с прямолинейностью Александра Лукашенко, который один из немногих в большой политике называет вещи своими именами.

Ажиотаж вокруг мероприятия и количество желающих лично принять участие привели к созданию расширенного формата.





Важнейшая задача государства - это благосостояние граждан

Послание главы государства, безусловно, важнейшее политическое событие, которое определяет контуры дальнейшего развития страны. В первую очередь это, конечно же, экономика и зарплаты людей. Беларусь с момента своего становления как суверенная республика испытывает постоянное экономическое давление. Несмотря на это, нам удалось сохранить советское наследие, провести модернизацию, сформировать новые отрасли и запустить современные предприятия. Все это позволяет поддерживать высокие социальные гарантии для населения и развивать условия для постоянного роста благосостояния каждого человека.

Народ ждет соответствующих преобразований, которые могли бы улучшить экономическую составляющую своей страны и улучшить благосостояние каждого человека нашей республики. Поэтому от того, как сегодня будет работать экономика, как будут работать сегодня ее граждане, во многом будут зависеть те социальные блага, которые определены в основном документе нашей республики. Леонид Заяц, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

Равный уровень жизни в столице и регионах

Основное требование главы государства - обеспечить равные условия для жизни в столице и регионах нашей страны. Это не только соответствующий уровень заработных плат, но и качественное медицинское обслуживание, развитие социальной инфраструктуры и доступного жилья. О чем в регионах говорят сами белорусы.

Международная обстановка

Нынешнее Послание Президента приходится на сложнейшую ситуацию в мире и регионе. Под различными предлогами к нашим границам стягивают бронетехнику и устраивают вооруженные провокации. Беларусь осуществляет самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, что очень не нравится нашим недалеким соседям с большими геополитическими аппетитами.

Те темы, которые будоражат белорусское общество, будут вынесены в Послание Президента. Это в первую очередь темы, связанные с неспокойной ситуацией на наших границах, с активностью сил НАТО, с переброской вооружений и военной техники в Украину. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Конституция как образ будущего

Беларусь находится на пороге глобальных политических изменений. Завершается общественное обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны. Впереди референдум, на котором вся страна решит, как жить дальше. Позиция Александра Лукашенко в этом вопросе играет для многих белорусов решающую роль.

Сейчас особое время, мы находимся накануне референдума республиканского по изменениям и дополнениям к Конституции. Это важнейшее внутриполитическое событие, но и мы видим, какая складывается геополитическая и военно-политическая обстановка. С Запада нагнетается истерия. Они кричат о том, что вот-вот случится война. Конечно же, не только внимание граждан Республики Беларусь, но, я думаю, без преувеличения многих стран мира будет привлечено к тому, что скажет Александр Лукашенко. Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание"