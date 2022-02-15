Разговор о Конституции Беларуси с Татьяной Рунец - в программе "Скажинемолчи"

Об изменениях в Основной закон говорили в студии программы "Скажинемолчи". Гостем стала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Татьяна Рунец. Она принимала участие в диалоговых площадках по всей стране. Люди благодарны за такую обратную связь и выступают за сохранение всех социальных гарантий. И что важно - белорусы готовы принять участие в важнейшей общественно-политической кампании.



Полную версию интервью смотритена сайте Белтелерадиокомпании и официальном YouTube-канале "Беларусь 1", а самые яркие высказывания - в телеграм-канале "Скажинемолчи".

