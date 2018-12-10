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Можно ли научиться вести бизнес или предприимчивость - это врожденное качество?
Разговор об этом сглавой представительства Международной финансовой корпорации в Республике БеларусьОльгой Щербиной11 декабря наканале "Беларусь 24".
Также поговоримоб инвестициях .
"Для нас очень важно, чтобы бизнес показывал своим примером, что в Беларуси есть условия для того, чтобы развиваться и расти".
Беларусь первой из стран СНГ стала членом Всемирного банка и его структур, в числе которых Международная финансовая корпорация (МФК). С 2003 года эта организация проинвестировала $730 млн в 56 различных белорусских проектов. На что направлена деятельность МФК в Беларуси, как развивается наше сотрудничество, и почему важно поддерживать именно женское предпринимательство? Об этом - новый выпуск программы "24 вопроса" с участием руководителя представительства МФК в нашей стране Ольги Щербиной.
Международная финансовая корпорация - организация с более чем 60-летней историей. Ее основная задача - поддержка частного бизнеса. МФК работает в Беларуси с 1992 года. С чего мы начинали наше сотрудничество и к чему пришли за эти более чем четверть века, какие проекты стали наиболее значимыми?
"Бизнес в Беларуси усложнился, стал более мудрым, практичным, более глобальным, требует разных инструментов, более гибких подходов. Работать становится все интереснее".
Все ли финансовые директора знают, что в Беларуси работают офисы международных финансовых организаций, кредитующих местные предприятия? Как корпорация содействует развитию частной инициативы в Беларуси, какая роль конкурсов для предпринимателей? Можно ли научиться вести бизнес или предприимчивость - это врожденное качество? Разговор об этом с главой представительства Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь Ольгой Щербиной на нашем канале в проекте"24 вопроса".
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