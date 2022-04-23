Разговор с матушкой о смысле и традициях Пасхи, и как праздник проходит семье священника

Торжество Воскресения Христова считают праздником семейным, когда традиции передаются из поколения в поколение, когда вместе направляются в храмы, чтобы разделить радостный момент в общей молитве. О смыслах, наследии и канонах корреспондент Ольга Медведь спросила у главной "матули" - председателя одноименного центра поддержки семьи и материнства, а также матушки прихода храма святителя Николая Японского и многодетной мамы Вероники Сердюк.





Ольга Медведь спросила у матушки - в чем суть Пасхи, ведь для многих, к сожалению, Пасха - это "кулічы ды яйкі пасвянціць"?

Это про надежду на нашу жизнь вечную, и, я думаю, если человек приходит раз в году, даже раз в году освятить кулич, он делает это не ради куска булочки, а делает тоже ради себя, ставит такой маячок, что я принадлежу к этому мировоззрению, которое говорит, что, кроме этой жизни видимой, которая полна проблем, искушений, несправедливостей, есть вечная жизнь. Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля», матушка прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске





Торжество обычно ассоциируется с праздником семейным - это так?

Матушка подтвердила, что это действительно так - и сто процентов для белорусов.





"Потому что в нашей культуре есть такая особенность уникальная: то, что у окружающих нас народов происходило на Рождество, - колядование, поход ко всем своим родственникам, пожелание доброго года, процветания, плодородия, у нас, на наших белорусских землях, оно проходило на Пасху, и назывался этот обряд валачобництва, - рассказала Вероника Сердюк. - Собирались стаи молодых людей, ватаги молодых людей, и они должны были посетить каждый двор. На наших землях пасками назывались куличи или булки, их называли и до сих пор так называют. И пели обязательно такие красивые-красивые песни про Воскресение Христово".

Также напомнила матушка и про культуру, образующую традицию нашего белорусского народа, - посещение могил предков.

Хочу предупредить про вопрос, который всегда задают. В церковь звонят накануне Пасхи и спрашивают: если у нас в семье умер родственник, можем ли мы красить яйца? На самом деле, тем более надо покрасить яйца, потому что это воплощение нашей веры в то, что ушедший от нас человек, никуда не ушел, он остается вместе с нами, ушел в вечность.

Как проходит праздник Пасхи в семье священника?

Вероника Сердюк пояснила, что священники живут по своему расписанию: то, что у людей будни, для священника выходные, а то, что для людей выходные, для священника рабочий день.





"Поэтому любая матушка вам скажет, что она накрывает на стол, собирается вся семья, папы нет, потому что папа в церкви, и дети уже к этому привыкают. А если папа все-таки добрался до дома, то он сидит тихонько в сторонке и спит, потому что он всю ночь служил и потом освящал куличи, встречался с верующими, общался, и он очень уставший, поэтому папа не в ресурсе в этот день, - рассказала матушка. - Поэтому матушки берут на себя эту обязанность - руководить семейным застольем, семейным праздником".

Как библейские события, которые связаны с Пасхой, а они более чем трагические, в преддверии Пасхи объяснить маленьким детям?

Детям вообще нравится все, что в церкви такая обрядовая сторона, и многие богословы вообще говорят, что вот эта вся красота - одежды, богослужения - это все ради детей, потому что дети могут не понимать слова, но они понимают запах, они понимают красивое песнопение, они понимают вот эту яркость красок. Матушка прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске

Вероника Сердюк пояснила, что не надо бояться, дети живут вместе с нами, они участвуют во всех наших перипетиях, они видят, что кто-то рождается, кто-то уходит.

"И обычно лет в 5-7 активизируется страх смерти у ребенка. Церковь дает надежду, и ребенку в первую очередь", - подвела итог матушка.