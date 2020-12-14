Разговор с медиками и неподдельные эмоции пациентов. Столичную клинику посетил президент - мониторинг медучреждений не прекращается

Лечение пациентов с коронавирусом и не только, вакцина от COVID, а также теплые слова благодарности в адрес врачей. Все это сегодня звучало в 4-й минской больнице. Столичную клинику посетил президент - мониторинг медучреждений не прекращается. В стране выработали хорошую систему борьбы с коронавирусом, и важно ее удержать. В центре внимания были оргвопросы – такие, как оснащенность клиник всем необходимым. Не менее важна и простая человеческая поддержка для тех, кто заболел. В очередной раз президент напомнил – о важности из-за пандемии не забывать и о других болезнях, эти пациенты - не меньше нуждаются в лечении и внимании врачей. Что же касается перспектив лечения и профилактики коронавирусной инфекции, сейчас на рассмотрении три основных варианта: закупка российской вакцины, организация в Беларуси ее производства из российского штамма или разработка собственного препарата. Все это сейчас обсуждается. А пока о насущном – репортаж Натальи Бреус.

Но сухие доклады - одно, другое дело - своими глазами увидеть, как идет работа

Ехали во Дворец Независимости - попали в больницу. Таким было утро журналистов президентского пула. Впрочем, смена локации никого не удивила - ситуация с коронавирусом остается под пристальным вниманием главы государства. Да, у Александра Лукашенко были запланированы рабочие встречи, но они могут подождать. А вот насущные вопросы здоровья людей – нет! Еще в первую волну эпидемии четверка перепрофилировалась. И сейчас 70 процентов коек отданы под больных с COVID. Сюда везут с положительным тестом и одновременно с острой болью или лор-проблемами - случается и такое. Но и тех, кого обычно лечили, не забывают, хоть и меньше, чем раньше, но помогают пациентам с проблемами почек, сердца и по части хирургии. Но сухие доклады одно, другое дело – своими глазами увидеть, как идет работа. И да, поэтому снова в красную зону!





Президент в красной зоне - работа медиков и здоровье пациентов

Работа отделений, логистика пациентов, нюансы действий медиков – всем этим президент интересуется по ходу, при этом не скупится на теплые слова для врачей – полная экипировка для них - уже привычное дело, как и работа на передовой. В каждой палате - пациент со своей историей. Говорить о здоровье можно бесконечно – здесь это, конечно, первая тема для обсуждений. Но, кажется, некоторые не ожидали такого пристального внимания. И если медики всегда готовы к докладу, то для пациентов внезапное появление президента в больнице стало полной неожиданностью. Не сразу вот женщина из-за маски разглядела, что чуткий помощник - сам президент. Откровенно - не каждого лидера так часто можно видеть в палатах, где лечат инфицированных коварным вирусом, или в реанимации – на контроле самые сложные пациенты - здесь чисто окинут взглядом, чтоб лишний раз не потревожить. Забота, внимание, поддержка – как порой мало для этого нужно усилий, но как много это значит для тех, кто оказался в беде. В палате, где идут на поправку, уже можно позволить и шутку. Юмор в любой тяжелой ситуации выручает.

Сопровождающие немного волновались - президент без перчаток. Но как же тогда пожать руку, желая выздоровления?

Впрочем, журналисты успели заметить - меры безопасности соблюдались.







Благо дезсредств здесь на каждом шагу! Александр Лукашенко переболел, так что делился лайфхаками, может кому-то придется кстати и его личный опыт



Несмотря на нагрузку на здравоохранение, в стране не перестали оказывать специализированные виды медпомощи

Беларусь рассматривает разные пути получения вакцины от коронавируса

Лечение пациентов с COVID на личном контроле президента