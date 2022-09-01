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Разговор со "службой безопасности банка" обошелся матери и дочери в 44,5 тыс. рублей
Очередные телефонные аферисты смогли похитить у двух жительниц Могилева крупную сумму - разговор со "службой безопасности банка" обошелся матери и дочери в 44,5 тысячи рублей. По данным следствия, 70-летней женщине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Схема классическая: собеседник заявил, что по карт-счету могилевчанки наблюдается подозрительная активность. Чтобы сохранить деньги, лжесотрудник предложил загрузить на телефон приложение. Однако пожилая женщина сама установить "защиту" не могла, поэтому передала трубку дочери. Та продолжила разговор и установила приложение как на телефон матери, так и на свой. Спустя несколько минут с двух счетов были списаны деньги. При этом лжесотрудник пояснил, что средства перечислены на резервный счет и их вернут уже на следующий день. Впрочем, спустя сутки вся правда вскрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что деньги перечислены на неустановленные счета, открытые в иностранных банках.
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