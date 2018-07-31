"Разговор у Президента". Анатолий Исаченко

Прямо сейчас смотрите подробности рабочей встречи Главы государства с губернатором Минской области Анатолием Исаченко. Каким ожидать каравай 2018 года? Как подбирает кадры самый молодой губернатор страны? И есть ли у столичной области свой кодекс госслужащего? Об этом и не только в проекте "Разговор у Президента" (видео).