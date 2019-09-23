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"Разговор у Президента". Леонид Заяц и Михаил Русый

Как развивается Могилевщина? Леонид Заяц и Михаил Русый также расскажут самое интересное сегодня вечером в проекте "Разговор у Президента".

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