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"Разговор у Президента". Председатель КГБ Иван Тертель

Нашему каналу Иван Тертель дал откровенное интервью о событиях последних месяцев. Какие наработки есть у КГБ? Чего ждать в ближайшее время общественности? Три сценария развития весенних событий. Огромные арсеналы взрывчатки и оружия и внешнее вмешательство во внешние дела Беларуси. А также эксклюзивные кадры про экстремалов, которые прошли спецподготовку за рубежом. Об этом и не только смотрите сегодня в проекте "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".

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