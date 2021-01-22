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"Разговор у Президента" с Леонидом Зайцем смотрите на "Беларусь 1"
В плюс сработали на Могилевщине и в вопросе строительства жилья. За минувший год возвели больше, чем планировали. Почти 370 тысяч квадратных метров. Квартирный вопрос останется важным и в повестке нынешнего года. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал губернатор Леонид Заяц. О задачах области, инвестпроектах, новых рабочих местах и кадрах смотрите сегодня вечером "Разговор у Президента".
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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