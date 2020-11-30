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"Разговор у Президента" с Михаилом Мясниковичем смотрите после "Панорамы"

Ситуация вокруг ЕАЭС и внутри союза. Выдерживает ли партнерство проверку на прочность? И какими страны выйдут из пандемии? А также, что главное в стратегии развития на ближайшие пять лет. Об этом расскажем сегодня в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".

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