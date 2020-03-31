"Разговор у Президента" с Натальей Кочановой смотрите на "Беларусь 1"

Как сообщила нашему агентству Наталья Кочанова, она уже связалась с представителями ВОЗ в нашей стране. Какие договоренности достигнуты, а также - о чем еще сегодня шел разговор во Дворце Независимости. Все подробности - в проекте "Разговор у Президента" в вечернем эфире в рамках "Панорамы".