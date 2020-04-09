"Разговор у Президента" с Владимиром Ващенко смотрите сегодня в эфире "Беларусь 1"

МЧС предлагает надзорным службам принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности. В интервью корреспондентам Агентства теленовостей Владимир Ващенко отметил, что часто сжигание прошлогодней травы заканчивается серьезными последствиями. Яркий пример - ЧП в Щучинском районе, где огонь перекинулся и на дома, в результате сгорело более 20 строений.



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