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"Разговор у Президента" с Владимиром Ващенко смотрите сегодня в эфире "Беларусь 1"
МЧС предлагает надзорным службам принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности. В интервью корреспондентам Агентства теленовостей Владимир Ващенко отметил, что часто сжигание прошлогодней травы заканчивается серьезными последствиями. Яркий пример - ЧП в Щучинском районе, где огонь перекинулся и на дома, в результате сгорело более 20 строений.
Все подробности "Разговора у Президента" сегодня в эфире "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".
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