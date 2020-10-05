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"Разговор у Президента" с Юрием Сенько смотрите сегодня в эфире "Панорамы"

Таможенный комитет предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров. Об этом заявил председатель ГТК Юрий Сенько по итогам встречи с президентом. Глава таможенного ведомства отметил, что все это возможно, процессы законодательно урегулированы. Расценки в отечественных центрах приемлемые, многие виды услуг даже дешевле, чем в странах Европейского союза. Поэтому можно пользоваться созданными преимуществами. А вот что происходит с транспортными потоками, как выполняются поручения, поставленные перед таможенным ведомством? Утром во Дворце Независимости Юрий Сенько доложил Александру Лукашенко, а вечером в эфире "Панорамы" расскажет нам проект АТН "Разговор у Президента" сразу после информационной картины дня.

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