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"Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы"

О внешних и внутренних угрозах, а также об упрощении системы штрафов, запуске системы мониторинга общественной безопасности и других актуальных моментах в деятельности правоохранителей смотрите в проекте "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы".

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