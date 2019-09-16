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"Разговор у Президента"﻿ смотрите после "Панорамы"

Выборы в парламент: с чем идти к избирателю, чтоб он отдал свой голос? А также о налоговом маневре, таможенных пошлинах и безопасности на границе сегодня вечером в проекте "Разговор у Президента" расскажут Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и глава Таможенного комитета Юрий Сенько. Смотрите после "Панорамы".

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