"Разговор у Президента" смотрите сегодня вечером

Формирование доходной части республиканского бюджета, модернизация пунктов пропуска на границе, противодействие международной преступности и подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею - 2021. Как обеспечивается экономическая безопасность страны и какие перспективы развития открываются перед белорусской таможней? Смотрите в программе "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".