"Разговор у Президента". Юрий Караев

Уже в скором будущем, как рассказал Юрий Караев в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей, в МВД могут перейти на балльную систему оценки служебной деятельности. Предполагается, что будет оцениваться не количество раскрытых преступлений, а масштаб правонарушения. Таким образом, приоритетом в работе оперативников станет задержание крупных преступников, а не мелких, чтобы не завышать за их счет результаты статистики. Более подробно об этом нововведении, а также неизвестные детали разбойного нападения на магазин "Яхонт" и что осталось за кадром телекамер во время разговора министра с Главой государства - смотрите в проекте "Разговор у Президента" сразу после "Панорамы".



