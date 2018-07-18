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"Разговор у Президента". Юрий Сенько

Подробности рабочей встречи Главы государства с руководителем Таможенного комитета Беларуси. Почему санкционка - головная боль для белорусских таможенников? Как в стране ставят заслон наркотрафику и причем здесь инновации? Юрий Сенько ответит на эти и другие вопросы. "Разговор у Президента" прямо сейчас (видео).

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