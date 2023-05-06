Разговоры по мобильному телефону связали с повышенным давлением

Китайские ученые узнали, что разговоры по мобильному телефону в течение 30 минут и более в неделю связаны с повышенным риском гипертонии, об этом пишет сайтnaked-science.ru.

Почти три четверти населения земного шара в возрасте 10 лет и старше имеют мобильные телефоны. Примерно 1,3 миллиарда человек от 30 до 79 лет при этом страдают от гипертонии. Высокое кровяное давление - основной фактор риска сердечного приступа и инсульта, что выступает ведущей причиной преждевременной смертности в мире.



Ученые из Национального центра клинических исследований заболеваний почек (Китай) решили узнать, есть ли связь между гипертонией и разговорами по мобильному телефону. Для этого они использовали данные Британского биобанка, куда вошли 212 046 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Свои выводы ученые представили в European Heart Journal Digital Health.

Информацию о том, насколько часто испытуемые пользовались мобильными телефонами, исследователи собрали при помощи специальной программы, учитывающей количество часов разговоров по мобильной связи в неделю.

Были сделаны поправки на возраст, пол, индекс массы тела, принадлежность к той или иной расе, семейный анамнез гипертонии, образование, статус курения, уровень холестерина и глюкозы в крови, функцию работы почек, прием лекарственных препаратов и другие факторы риска повышенного давления.

Средний возраст участников составил 54 года, 62 процента из них были женщинами, 88 процентов пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдений у 13 984 человек развилась гипертония. Выяснилось, что у тех участников, которые разговаривали по телефону 30 и более минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии в среднем была выше на 12 процентов, чем у испытуемых, тративших на это занятие меньше времени.