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Разговоры по мобильному телефону связали с повышенным давлением
Китайские ученые узнали, что разговоры по мобильному телефону в течение 30 минут и более в неделю связаны с повышенным риском гипертонии, об этом пишет сайтnaked-science.ru.
Почти три четверти населения земного шара в возрасте 10 лет и старше имеют мобильные телефоны. Примерно 1,3 миллиарда человек от 30 до 79 лет при этом страдают от гипертонии. Высокое кровяное давление - основной фактор риска сердечного приступа и инсульта, что выступает ведущей причиной преждевременной смертности в мире.
Ученые из Национального центра клинических исследований заболеваний почек (Китай) решили узнать, есть ли связь между гипертонией и разговорами по мобильному телефону. Для этого они использовали данные Британского биобанка, куда вошли 212 046 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Свои выводы ученые представили в European Heart Journal Digital Health.
Информацию о том, насколько часто испытуемые пользовались мобильными телефонами, исследователи собрали при помощи специальной программы, учитывающей количество часов разговоров по мобильной связи в неделю.
Были сделаны поправки на возраст, пол, индекс массы тела, принадлежность к той или иной расе, семейный анамнез гипертонии, образование, статус курения, уровень холестерина и глюкозы в крови, функцию работы почек, прием лекарственных препаратов и другие факторы риска повышенного давления.
Средний возраст участников составил 54 года, 62 процента из них были женщинами, 88 процентов пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдений у 13 984 человек развилась гипертония. Выяснилось, что у тех участников, которые разговаривали по телефону 30 и более минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии в среднем была выше на 12 процентов, чем у испытуемых, тративших на это занятие меньше времени.
Если говорить в частности, то ученые выяснили: еженедельный разговор по телефону от 30 до 59 минут повышает риск развития гипертонии на восемь процентов, один-три часа — на 13, четыре-шесть часов -на 16, более шести часов -на 25 процентов. При этом вероятность развития гипертонии была выше у тех участников, у которых в семейном анамнезе уже имелось заболевание. Результаты оказались одинаковыми как для женщин, так и для мужчин.
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