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Разгрузка второй белорусской гуманитарной помощи завершена

Cамолет, напомним, прилетел сегодня в Пекин

, пройдя путь в 8 тысяч километров с дозаправкой в Новосибирске и Владивостоке. Груз сопровождается нашей съемочной группой. Далее помощь отправят в Ухань. Подробности в

"Панораме".

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