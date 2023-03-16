Разгул нацизма, русофобия, убийство мирного населения - именно за это голосовал "ТУТ БАЙ", выбирая Евромайдан

Появление такого ресурса, как " ТУТ БАЙ " (признан в Беларуси экстремистским) было обусловлено временем. Пришло время быстрых новостей, интернета, репортерской мобильности. " ТУТ БАЙ " стал прорывным проектом, не похожим ни на что, существующее до этого в Беларуси. Он привлекал к себе читателей из самых разных категорий - от студентов и домохозяек до госслужащих и обычных трудяг, которые, придя с работы, могли открыть ленту новостей и узнать все самое важное за день.

Однако в 2020 году руководство ООО " ТУТ БАЙ МЕДИА " из штанов лезло, чтобы изменить ход мирной жизни этих самых читателей. А началось все задолго до 2020 года.

По-настоящему портал проявил себя в конце 2013 - начале 2014 года, когда в Киевепроходили массовые протесты сторонников Евромайдана. Именно тогда протестующие потребовали немедленного подписания евроинтеграционных законов. За несогласием действующих властей последовали жестокие столкновения протестующих и правоохранителей. Они сопровождались серьезными беспорядками и многочисленными жертвами.

При этом " ТУТ БАЙ " и непосредственно главный редактор ресурса Марина Золотова выбрали позицию Евромайдана, сопровождая его информационно и закрепляя свою позициюгромкими заголовками.





Это были не просто заголовки, не просто открытая поддержка Евромайдана, но и в последующем поддержка братоубийственной войны. Для начала, в Донбассе, так как события в Украине в 2013-2014 годах привели не только к государственному перевороту и смене власти в стране, но и стали катализатором геополитического кризиса, который мы наблюдаем сейчас. Разгул нацизма, уничтожение неугодного языка, русофобия в худшем ее проявлении, убийство мирного населения - именно за это голосовал " ТУТ БАЙ ", выбирая Евромайдан.

Портал за неполные 4 месяца активных уличных противостояний опубликовал практически 300 материалов. Все эти материалы проходили через титульную страницу, набирали максимальное количество просмотров. Акценты в этих материалах сводились к справедливости требований протестующих, к демонстрации чрезмерности применения силы со стороны силовиков, критике действующих украинских властей. Оперативный сотрудник





Они освещали и выступление оппозиционных политиков из Беларуси, которые туда также приезжали. Все это делалось для того, чтобы воспитать в белорусском обществе поддержку идей Евромайдана, а, по сути, можно сказать, что в 2013-2014 годах портал обкатывал ту схему, по которой он освещал все протестные мероприятия в Беларуси в дальнейшем. Оперативный сотрудник