Разламывали черепа и закапывали полумертвых - показания свидетеля о страшной расправе фашистов над мирными жителями Беларуси

Чернов Василий Фомич, Минск: Разломанные были черепа, разломанные были челюсти. Это говорит о том, что убийство проходило здесь с экономией боеприпасов, т. е. им даже боеприпасов было жалко на этих людей. Они их просто убивали, закидывали в яму полумертвых и тут же их закапывали.