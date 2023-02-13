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Разламывали черепа и закапывали полумертвых - показания свидетеля о страшной расправе фашистов над мирными жителями Беларуси
По прошествии десятилетий открываются все новые факты злодеяний фашистов на оккупированной территории Беларуси. Факты, архивные документы и страшные воспоминания свидетелей.
Сергей Шикунец, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь: В ходе предварительного расследования установлены десятки ранее неизвестных мест массового уничтожения и захоронения мирных граждан. Такие места установлены во всех регионах нашей страны. В частности, недалеко от Минска в Логойском районе извлечены останки более тысячи граждан. В урочище в Уручье, недалеко от Минска, излечены останки более 8 тысяч ни в чем не повинных уничтоженных граждан.
Чернов Василий Фомич вспоминает, чтов районе Уручья он встретил очевидца, который стал свидетелем расстреловмирных жителей.Очевидец указал на места расстрелов.
Чернов Василий Фомич, Минск: Он начал рассказывать такую историю. Мама нас рано утром подняла: "Пойдем, детки, соберем на зиму, время голодное, война". Идем уже обратно, услышали залпы, крики, гомон. Мама нас под орешник всех и сама туда. Сколько мы там лежали, мы времени не помнили. Одни залпы заканчивались, подъезжали машины. Опять залпы, опять выстрелы, опять гвалт, опять крик.
По этому факту Генпрокуратурой республики проведено обследование предполагаемого места расстрела мирных жителей. В ходе раскопок картина открылась страшная.
Чернов Василий Фомич, Минск: Разломанные были черепа, разломанные были челюсти. Это говорит о том, что убийство проходило здесь с экономией боеприпасов, т. е. им даже боеприпасов было жалко на этих людей. Они их просто убивали, закидывали в яму полумертвых и тут же их закапывали.
⇒Из материалов Генеральной прокуратуры. Урочище Ивановщина
"… в урочище Ивановщина на местах массового расстрела жителей Логойского района обнаружены ранее неизвестные захоронения. Согласно заключениям экспертов, возраст погибших составляет от 4 до 70 лет… В момент расстрела часть людей находилась лицом вниз в заранее вырытых могилах…"
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Кранцевич Надежда Васильевна, правнучка захороненных в урочище Ивановщина Каборда Иосифа Иосифовича и Михалины Михайловны: О трагедии, которая произошла 3 мая, бабушка хорошо помнила, нам всегда со слезами на глазах вспоминала и рассказывала. Она видела тела родителей в общей яме. Они были в рубашках нательных.
Надежда Васильевна вспоминает, что бабушка рассказывала, что на этом холме буквально на каждом участке этой территории кто-то где-то захоронен. "Потом уже в течение всей войны сюда привозили задержанных, здесь расстреливали просто мирных жителей", - рассказывает правнучка со слезами на глазах.
Окрестности Минска с первых дней оккупации белорусской столицы превращались в один огромный могильник. На белорусской территории фашистами отрабатывались все методы истребления мирного населения: от единичных расстрелов до массовых казней.
⇒К концу 1941 года нацистами уже была создана четкая система истребления людей - концлагеря, гетто, карательные операции, которые по своей жестокости в отношении мирного населения и масштабам впоследствии потрясли мир.
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