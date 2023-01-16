Размер семейного капитала на 2023 год существенно вырос

Социальная поддержка населения - всегда в приоритете политики государства. Так, размер семейного капитала увеличился более чем на 15 процентов и с 1 января составляет почти 30 тысяч рублей. Он назначается семьям при рождении (усыновлении или удочерении) третьего или последующих детей. Всего за прошлый год открыто свыше 13 тысяч счетов по программе "семейный капитал", которому уже, к слову, 7 лет. В целом сейчас более 122 тысяч депозитных счетов. Из них 82 с половиной тысячи в долларах (изначально они открывались в валюте) и почти 40 тысяч в рублях. В целом за все эти годы на счетах белорусов уже свыше 3 миллиардов рублей. При этом суммы ежегодно индексируются.