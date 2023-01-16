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Размер семейного капитала на 2023 год существенно вырос
Социальная поддержка населения - всегда в приоритете политики государства. Так, размер семейного капитала увеличился более чем на 15 процентов и с 1 января составляет почти 30 тысяч рублей. Он назначается семьям при рождении (усыновлении или удочерении) третьего или последующих детей. Всего за прошлый год открыто свыше 13 тысяч счетов по программе "семейный капитал", которому уже, к слову, 7 лет. В целом сейчас более 122 тысяч депозитных счетов. Из них 82 с половиной тысячи в долларах (изначально они открывались в валюте) и почти 40 тысяч в рублях. В целом за все эти годы на счетах белорусов уже свыше 3 миллиардов рублей. При этом суммы ежегодно индексируются.
Видя серьезный ресурс со стороны государства и потребность со стороны многодетных семей на решение ряда вопросов (прежде всего это, конечно же, жилье) было принято в 2020 году решение о досрочном использовании семейного капитала. Это жилье, здравоохранение, образование и поддержка семей, воспитывающих деток-инвалидов. Мы видим, что сегодня многодетные семьи в рамках досрочного использования семейного капитала используют его на строительство жилья.
Досрочно открыли счета семейного капитала более 64 тысяч семей. При этом 55 тысяч - на решение жилищных вопросов, свыше 6 тысяч - на получение медуслуг, около 5 тысяч - на образование и 4 - на приобретение товаров для инвалидов.
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