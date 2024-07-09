Размещение ядерного оружия в Беларуси - шаг по сдерживанию Запада - Толстой

Ядерное оружие - это оружие сдерживания. В данном случае Беларусь гарантирована от каких-то масштабных, так сказать, агрессивных действий со стороны Запада или со стороны соседей, наличием ядерного оружия. Но, я очень надеюсь, что не придется ни расчехлять это ядерное оружие, ни тем более применять это ядерное оружие. Это фактор политического, если хотите, сдерживания агрессивных западных деятелей, которые хотят этой войны против России и против Беларуси, в том числе изменить наш образ жизни, лишить нас суверенитета и возможности самим решать, как нам жить дальше.

Петр Толстой, зампредседателя Государственной Думы Федерального Собрания России