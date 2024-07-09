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Размещение ядерного оружия в Беларуси - шаг по сдерживанию Запада - Толстой
Москва и Минск в рамках Союзного государства готовы обеспечивать свою безопасность по защите от внешних угроз. Поэтому размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси - это лишь сдерживание агрессивных действий Запада и способ сохранить свой суверенитет. - Мнение заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого.
Ядерное оружие - это оружие сдерживания. В данном случае Беларусь гарантирована от каких-то масштабных, так сказать, агрессивных действий со стороны Запада или со стороны соседей, наличием ядерного оружия. Но, я очень надеюсь, что не придется ни расчехлять это ядерное оружие, ни тем более применять это ядерное оружие. Это фактор политического, если хотите, сдерживания агрессивных западных деятелей, которые хотят этой войны против России и против Беларуси, в том числе изменить наш образ жизни, лишить нас суверенитета и возможности самим решать, как нам жить дальше.
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