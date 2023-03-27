Размещение ядерного оружия в Беларуси стало поводом для спекуляций

Мы видим, что США в Европе в пяти государствах хранят свое ядерное оружие - это Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия и Турция, плюс еще две страны НАТО обладают ядерным оружием самостоятельно - это Франция и Великобритания. То есть в итоге в Европе 7 государств обладают ядерным оружием. Мы видим, что НАТО ежегодно проводит учения по применению ядерного оружия, они не скрывают своих целей. Объектами выступают как территория Союзного государства России и Беларуси, так, может быть, и другие объекты.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований