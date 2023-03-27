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Размещение ядерного оружия в Беларуси стало поводом для спекуляций
Размещение ядерного оружия в Беларуси стало поводом для спекуляций. В информационное пространство активно вбрасывают информацию о том, что такой шаг делает нашу страну мишенью. На самом деле уже несколько лет в ходе командно-штабных учений НАТО отрабатывают упражнения по нанесению ядерных ударов по Беларуси. Из этого даже не делают военную тайну и открыто освещают в западной прессе.
Мы видим, что США в Европе в пяти государствах хранят свое ядерное оружие - это Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия и Турция, плюс еще две страны НАТО обладают ядерным оружием самостоятельно - это Франция и Великобритания. То есть в итоге в Европе 7 государств обладают ядерным оружием. Мы видим, что НАТО ежегодно проводит учения по применению ядерного оружия, они не скрывают своих целей. Объектами выступают как территория Союзного государства России и Беларуси, так, может быть, и другие объекты.
Ядерное оружие в Беларуси призвано охладить горячие головы наших западных партнеров. Красные линии отчерчены вдоль белорусской границы. При этом мы придерживаемся последовательной политики достижения точек соприкосновения через дипломатию и переговоры.
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