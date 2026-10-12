Размышления о красоте: фотовыставка участницы проекта "Ее рук дело" открылась в Минске

Республиканский проект Белорусского союза женщин "Ее рук дело" 12 октября обновил экспозицию. Зрителей собрала фотовыставка Евгении Пограничной - автора логотипа Года белорусской женщины.

Атриум торгового центра в самом сердце столицы у многих вызывает ассоциации именно с этим популярным проектом Белорусского союза женщин. Одна экспозиция сменяет другую, и каждая выставка проходит с большим успехом. Проект дает возможность раскрыться талантам женщин самых разных профессий.

Евгения - специалист по работе с молодежью на Волковысском мясокомбинате. Тяга к творчеству - с детства. Признается, мир вокруг всегда казался ей палитрой ярких эмоций, которые хотелось сохранить. 12 октября на выставке представили 18 лучших работ - все они приурочены к Неделе родительской любви.

"В этом проекте я впервые. В силу того, что движется уже Неделя родительской любви, здесь представлены в основном работы, связанные с материнством, семьей, любовью, детством. Представлены все мои лучшие работы за последние три года. Это надо нести в массы, показывать людям то, что фотография очень ценна. Пускай не сейчас, но через 10 лет внуки или правнуки это оценят. Я люблю снимать семейные истории, где есть дети. Чем их больше, тем лучше, потому что можно поймать невероятные эмоции. Когда ты будешь открывать альбом, ты будешь вспоминать именно тот теплый день", - поделилась Евгения Пограничная.

Проект "Ее рук дело" уже давно стал платформой, которая раскрывает таланты белорусских женщин из разных уголков страны. Здесь было представлено творчество экономистов и педагогов, медиков и промышленников. Их работы делают мир ярче и показывают, насколько многогранны представительницы далеко не слабого пола.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Именно к Неделе родительской любви эта выставка и приехала в столицу для того, чтобы как можно больше зрителей познакомились с работами Жени. Они очень теплые, искренние. Это фотография, где герои - реальные люди с их эмоциями, переживаниями. Это такая реальная жизнь, какая она есть, реальная белорусская семья".

За пять лет работы автор этой выставки научилась видеть красоту там, где многие проходят мимо. Каждый ее снимок - маленькое произведение искусства, которое способно вдохновлять.

Возможно, для кого-то эта экспозиция станет стимулом раскрыть свой талант и реализоваться не только в профессии.