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Разнообразие изделий молодеченских лозоплетельщиков впечатляет креативом
Ремесло предков, не забытое потомками. В Молодечно целенаправленно возрождают народное искусство - лозоплетение. В отличие от отечественного бренда - соломки плетение из деревянных прутиков не такое популярное и распространенное. Сложность как самого материала, так и технологии. Но молодечненским мастерам удалось стать лидерами и заявить о себе на многочисленных фестивалях и конкурсах.
Наталья Бордиловская о возрождении народных ремесел.
В 1957 году на военную службу в Молодечно заступил Геннадий Внуков. Уроженец Омской области со своей родины привез сельскую традицию украшать быт и домашний интерьер плетеными вещами: от забора до корзин. До пенсии офицер Внуков заполнял собственное домашнее пространство разнообразными плетенками, а когда вышел на заслуженный отдых, решил поставить свое хобби на поток. Так в начале 2000-х при молодечненском Дворце культуры появился кружок по лозоплетению.
Павел Ярошонок показывает нам начальный процесс ремесла: с ветки лозы снимают кору. Потом делят ее на тонкие ленты, вырезают сердцевину. Процедура требует мужской силы и осторожности. Этап очень травматичный, делается на остром станке, поэтому на большом пальце мастеров плотный напальчник. Вот она - откалиброванная полоска. Можно плести!
За двадцать лет с полтысячи мастеров, и каждый представитель "Вербочки" - обладатель секретов различных техник. Ажурное плетение требует усидчивости. Посидеть группой, поработать вместе участники коллектива собираются каждую среду. Приезжают не только из разных районов Молодечно, но и со Сморгони и Вилейки. Мужчины и женщины, люди разных возрастов и профессий. "Вербочка" - это и железнодорожник, и энергетик, и связист, и дизайнер одежды.
Корзины и шкатулки, сундуки и конфетницы, стулья, полки, столы. Количество предметов, созданных руками молодечненских лозоплетельщиков, из года в год расширяется и впечатляет креативом.
Сегодня коллектив работает над уникальным проектом. К республиканскому фестивалю-ярмарке "Весенний букет" мастера готовят коллекцию аксессуаров и галантереи. Сережки, бусы, браслеты, сумочки и шляпки - вот такая экологическая красота!
Старинное ремесло, но пиарят его в лучших традициях времени. В виртуальном пространстве, соцсетях народный любительский коллектив "Вербочка" имеет свои страницы, ежедневно добавляет новые публикации, приглашает учеников.
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