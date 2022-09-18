Разные регионы и разные сферы деятельности, общее одно - их заслуги были отмечены на высшем уровне

Артисты, труженики села, преподаватели и руководители. Этих людей объединяет одно - любовь и уважение к своему труду, умение творчески и нестандартно подходить к решению задач.

О тех, чьи заслуги были отмечены на высшем уровне, - наш следующий материал.





Как у спортсмена - спортсмен разминается, вокалист тоже, ежедневно, если уважаешь себя и свою профессию, репетируй, распевайся, и ты будешь в форме. Поступил в Университет культуры в 2002 году, проходили определенные кастинги, это 2002 год был, и на следующий год меня приняли в труппу театра, я еще был студент, новоиспеченный. И вот с тех пор уже почни 20 лет прошло. Если ты любишь профессию, тогда у тебя все получается, тогда есть отдача от зала. И все в итоге здорово. Самое главное! Дмитрий Танюкевич, солист Молодежного театра эстрады, заслуженный артист Беларуси

"Я в этот день отдыхал, когда мне позвонили и сказали, что мне присвоено звание заслуженного артиста. Для меня это был шок, я знал, что коллективом театра готовятся документы на вручение мне этого почетного звания, но больше я никакой информации не имел, потому для меня это было тоже своеобразное потрясение и счастье, конечно, и масса положительных впечатлений. Это не только мотивация, но и ответственность. Это, как у нас говорят, нужно быть лучше, круче, красивее, голосистее и так далее", - делится заслуженный артист Беларуси.





"Гордость за то, что сам Президент вручил награду, гордость за то, что твой труд оценили. Хочется работать более активно, работаю я с 1990 года, уже 32 года. Начинал с разных должностей, работал бригадиром полеводческого взвода, свиноводом, агрономом, по защите растений, главным агрономом, на данный момент работаю первым заместителем директора", - делится Александр Жилинский, первый заместитель директора ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского.

"СПК "Рассвет" занимается практически всеми культурами сельскохозяйственными, технику приобретаем, автомобили, трактора, поэтому и добиваемся таких результатов. Коллектив слаженный, люди относятся с пониманием, отдают все силы работе, - рассказывает Александр.- День начинается с 6, планерка у директора в 7:30, а потом механические мастерские, техника, потом по полям. Площадь сада у нас в хозяйстве 220 га, сейчас ведется сбор яблок, мы сразу собираем в коробку и реализуем. Что награждать будут медалью, я знал раньше, но что глава государства будет награждать, не знал. Я узнал только на самой церемонии награждения. Заслуга всего коллектива, что я получил эту награду, в нашей работе один ничего не сделаешь".



