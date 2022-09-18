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Разные регионы и разные сферы деятельности, общее одно - их заслуги были отмечены на высшем уровне
Артисты, труженики села, преподаватели и руководители. Этих людей объединяет одно - любовь и уважение к своему труду, умение творчески и нестандартно подходить к решению задач.
О тех, чьи заслуги были отмечены на высшем уровне, - наш следующий материал.
Как у спортсмена - спортсмен разминается, вокалист тоже, ежедневно, если уважаешь себя и свою профессию, репетируй, распевайся, и ты будешь в форме. Поступил в Университет культуры в 2002 году, проходили определенные кастинги, это 2002 год был, и на следующий год меня приняли в труппу театра, я еще был студент, новоиспеченный. И вот с тех пор уже почни 20 лет прошло. Если ты любишь профессию, тогда у тебя все получается, тогда есть отдача от зала. И все в итоге здорово. Самое главное!
"Я в этот день отдыхал, когда мне позвонили и сказали, что мне присвоено звание заслуженного артиста. Для меня это был шок, я знал, что коллективом театра готовятся документы на вручение мне этого почетного звания, но больше я никакой информации не имел, потому для меня это было тоже своеобразное потрясение и счастье, конечно, и масса положительных впечатлений. Это не только мотивация, но и ответственность. Это, как у нас говорят, нужно быть лучше, круче, красивее, голосистее и так далее", - делится заслуженный артист Беларуси.
"Гордость за то, что сам Президент вручил награду, гордость за то, что твой труд оценили. Хочется работать более активно, работаю я с 1990 года, уже 32 года. Начинал с разных должностей, работал бригадиром полеводческого взвода, свиноводом, агрономом, по защите растений, главным агрономом, на данный момент работаю первым заместителем директора", - делится Александр Жилинский, первый заместитель директора ОАО "Рассвет им. К. П. Орловского.
"СПК "Рассвет" занимается практически всеми культурами сельскохозяйственными, технику приобретаем, автомобили, трактора, поэтому и добиваемся таких результатов. Коллектив слаженный, люди относятся с пониманием, отдают все силы работе, - рассказывает Александр.- День начинается с 6, планерка у директора в 7:30, а потом механические мастерские, техника, потом по полям. Площадь сада у нас в хозяйстве 220 га, сейчас ведется сбор яблок, мы сразу собираем в коробку и реализуем. Что награждать будут медалью, я знал раньше, но что глава государства будет награждать, не знал. Я узнал только на самой церемонии награждения. Заслуга всего коллектива, что я получил эту награду, в нашей работе один ничего не сделаешь".
"У нас шестидневная ненормированная рабочая неделя, занятия могут проходить, начиная с 8:30 утра и заканчивая половиной десятого вечера - это сложно, но в принципе выполнимо, человек привыкает ко всему. Пришел я в академию в 2000 году, сразу после студенческой скамьи, окончил академию в 2000-м и потом приняли меня на кафедру экономики и организации стажером, так вот 22 года я в академии, в принципе за это время прошел путь от преподавателя, стажера до заведующего кафедры, мы работаем с людьми, которые работают в реальном секторе экономики, уже заняты какой-то практической деятельностью и имеют уже, я бы сказал, колоссальный опыт работы, потому что зачастую это не молодежь, а люди уже с опытом, 40-45-50 лет, - рассказал Александр Луцевич, заведующий кафедрой управления экономическими системами Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь.- Я в настоящий момент обучаюсь докторантуре в Академии управления, пишу докторскую диссертацию, последнее, что было опубликовано у меня - это ВАК-статья, которая называется "Промышленная политика Республики Беларусь в регионах в условиях интеллектуализации экономики". Очень приятно, когда твой труд ценят, действительно ценят, это важно для того, чтобы человек не останавливался на достигнутом, двигался куда-то дольше, развивался. Один китайский полководец сказал, что армия без движения падает. Вот я думаю такие награды для любого человека – это дополнительный импульс в движении вперед, в его развитии и становлении в той области, в которой он принят и в которой развивается как профессионал".
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