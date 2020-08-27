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Разоблачаем фейки о чрезмерном насилии силовиков во время так называемых мирных акций

Жизнь и здоровье человека превыше всего

Беларусь столкнулась с небывалым прессингом на информационном поле. Количество фейков, в том числе о чрезмерном насилии силовиков во время так называемых мирных акций в Минске, зашкаливало. Растиражированные истории в отдельных телеграм-каналах продолжают множиться до сих пор. А достоверность таких материалов никак не проверяется (подробности в видео).

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