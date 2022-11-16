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Разоблачение евродепутатов и их лицемерного отношения к белорусским протестующим смотрите в рамках "Панорамы"

Как раз тот случай, когда в своем глазу бревна не видно. Одним из элементов информационной войны коллективного Запада стало создание псевдореальности. Например, из обычных протестующих (которые были бы наказаны за нарушение закона в любой стране мира), делают политических заключенных. На публику их якобы поддерживают еврочиновники. Но что же происходит на самом деле?

Разоблачение Марии Петрашко евродепутатов и их лицемерного отношения к белорусским протестующим смотрите"Евро-Сироты" 17 ноября в рамках "Панорамы".

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