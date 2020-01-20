3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Разработан проект Концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних
Не наказать, а помочь осознать и дать возможность исправить ошибки.Документ не противоречит принципу неотвратимости наказания. Речь об изменениях методов работы с юными нарушителями закона - предлагать им заключать договор о досудебной пробации. Тинейджеру же придется свести к минимуму последствия преступления - возместить ущерб или помириться с потерпевшим. И провести работу над собой, но в этом ему помогут психологи и профильные специалисты. Если за год подросток докажет, что пересмотрел приоритеты, к уголовной ответственности не привлекут. Подробнее о работе с детьми, которые оступились, в репортаже Карины Пашковой.
Не наказать, а помочь подросткам, которые оступились, исправиться
Тонкая грань между подростковой шалостью и нарушением закона. Для юных и энергичных ребят эта черта нередко размыта. Детское любопытство, не лучшая компания, и результат - правильные ценности подменяются законами улицы.
По данным МВД, а они есть в открытом доступе, например, на сайте ведомства, порядка 90 % преступлений, которые совершают подростки, не представляют большой общественной опасности. В милицейском ведомстве уверены: необходимо шире использовать восстановительные процедуры и максимально учитывать интересы ребенка.
Антон Заяц, участковый инспектор ИДН Минского РУВД:
"Мы стараемся отходить от карательных методов. Будь то та или иная ситуация, в которую попадают подростки, мы стараемся ни в коем случае не сделать хуже, но наоборот помочь и где-то достаточно проведения профилактической беседы. Мы видим, что это является действенным методом, вызывает положительные отзывы".
Отметим, что о корректировке КоАП говорили еще до Нового года. Различные варианты рассматривает межведомственная экспертная комиссия по подготовке комплексных предложений об изменениях. Речь о том, чтобы изменить кодекс в сторону профилактики.
В работе с подростками правоохранители зачастую вместо лекций о морали прибегают к личному примеру
Это и спорт, и значимые совместные мероприятия. Вот и на днях поднимали силу духа. Чаще всего молодые люди идут на кражи - это почти каждое второе преступление в подростковой среде. На втором по популярности месте - хулиганства. В прошлом году резко возросло число преступлений в сфере IT. Это уголовно наказуемые деяния, которые влекут неотвратимые последствия: болезненные для ребенка разбирательства и судимость. Пока так, но есть и ругой вариант. Восстановительные процедуры, учитывая интересы ребенка, формируя человека знающего правовую культуру и законы. А вот что касается тяжких и особо тяжких злодеяний - убийств, разбоев, наркотиков, - то здесь никаких договоров о досудебной пробации априори не может быть. Все это обсуждается, и в МВД готовы выслушать любые мнения и предложения.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
В мире
Все
В Европе с приходом похолодания резко выросли цены на электроэнергию. В чем причина?
5 ноября в США - основной день голосования на выборах президента. Кто займет кресло в Белом доме?
Каждому по миллиону: Маску позволили раздавать избирателям деньги
Разведка США: Иран готовится нанести удар по Израилю в день американских выборов
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов