Разработан проект Концепции совершенствования юстиции для несовершеннолетних

Не наказать, а помочь осознать и дать возможность исправить ошибки.Документ не противоречит принципу неотвратимости наказания. Речь об изменениях методов работы с юными нарушителями закона - предлагать им заключать договор о досудебной пробации. Тинейджеру же придется свести к минимуму последствия преступления - возместить ущерб или помириться с потерпевшим. И провести работу над собой, но в этом ему помогут психологи и профильные специалисты. Если за год подросток докажет, что пересмотрел приоритеты, к уголовной ответственности не привлекут. Подробнее о работе с детьми, которые оступились, в репортаже Карины Пашковой.







Не наказать, а помочь подросткам, которые оступились, исправиться

Тонкая грань между подростковой шалостью и нарушением закона. Для юных и энергичных ребят эта черта нередко размыта. Детское любопытство, не лучшая компания, и результат - правильные ценности подменяются законами улицы.

По данным МВД, а они есть в открытом доступе, например, на сайте ведомства, порядка 90 % преступлений, которые совершают подростки, не представляют большой общественной опасности. В милицейском ведомстве уверены: необходимо шире использовать восстановительные процедуры и максимально учитывать интересы ребенка.

Антон Заяц, участковый инспектор ИДН Минского РУВД:

"Мы стараемся отходить от карательных методов. Будь то та или иная ситуация, в которую попадают подростки, мы стараемся ни в коем случае не сделать хуже, но наоборот помочь и где-то достаточно проведения профилактической беседы. Мы видим, что это является действенным методом, вызывает положительные отзывы".

Отметим, что о корректировке КоАП говорили еще до Нового года. Различные варианты рассматривает межведомственная экспертная комиссия по подготовке комплексных предложений об изменениях. Речь о том, чтобы изменить кодекс в сторону профилактики.





В работе с подростками правоохранители зачастую вместо лекций о морали прибегают к личному примеру