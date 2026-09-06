Разработчик уникальных методик микрохирургии глаза в проекте "ОНА - белорусская женщина"

Когда мастерство хирурга - сродни высокому искусству, а глаза - зеркало души!

Героиня новой серии проекта "ОНА - белорусская женщина" знает не только о том, какими должны быть глаза белорусов.

Как страна развивается в направлении микрохирургии глаза

Насколько доступны высокотехнологичные лазерные операции в регионах и малых городах страны

Как искусство способно исцелить душу и какие литературные персонажи всегда в тренде

Ответы на эти вопросы знает разработчик уникальных методик микрохирургии глаза, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Имшенецкая.

Поговорим не только о медицине, но и о жизни 6 сентября на "Первом информационном" в 10.10 и 19.10.