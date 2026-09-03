"Разработка и обновление программ" - директор Национального центра допобразования о задачах

3 сентября в Минске говорили об изменениях в системе дополнительного образования. Теперь это один из инструментов подготовки будущих специалистов.

От развития допобразования зависит технологический суверенитет и кадровый потенциал страны. Важным шагом стало создание новой структуры, которая должна сформировать единый подход по всей стране. С 1 сентября начал работу Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи.

Елена Онуфрович, директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи:

"Перед центром стоят амбициозные задачи, крайне важные для развития системы образования. Это разработка и обновление программ, которые внедряются по всей стране, критериев оценки качества тех объединений, которые уже существуют. На базе центра организованы новые образовательные треки, которые могут попробовать как жители столицы, так и всех регионов Беларуси".

Значительная роль в развитии дополнительного образования отводится Национальному детскому технопарку. Здесь работают около 80 объединений по интересам для детей от 6 лет. В них занимается примерно 1 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. школьников ежегодно проходят обучение для одаренных детей. При этом 98 % воспитанников технопарка в дальнейшем становятся студентами ведущих вузов страны.

В прошлом учебном году в стране работало 224 центра дополнительного образования. Всего их посещали почти 348 тыс. детей.