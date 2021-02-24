Разработка и реализация стратегии "Сильные регионы" в Лиде

Строительство жилья -вопрос номер один на ближайшие 5 лет

Строительство жилья - социального и арендного - для Лиды вопрос номер один на ближайшие 5 лет. Здесь планируют возвести рекордное для города количество квадратных метров. Уже заложили новый микрорайон "Север".

Сергей Трутнев, директор управления капитального строительства Лидского района:

"В этом году у нас запланировано строительство жилья в два раза больше, чем в прошлом. Это около 80 тысяч квадратных метров. Приоритет у нас микрорайон "Север". На сегодняшний день все магистральные сети практически проведены. В перспективе в этом микрорайоне будут проживать более 33 тысяч человек".

Вопросу строительства жилья и улучшения социальной инфраструктуры было уделено внимание на форуме в Минске. Основные положения прописаны и в Программе социально-экономического развития страны. Возведение жилья будет базироваться на сочетании многоэтажного и индивидуального малоэтажного строительства. Акцент - на поддержку индивидуального жилья усадебного типа с объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Построил свою работу в этом направлении и председатель Лидского райисполкома. Сергей Ложечник - делегат Всебелорусского народного собрания. Лично выступил со своими инициативами на форуме. Говорит, сильные регионы - это сильная экономика, где нужны высококвалифицированные специалисты. Поэтому в районе разработали проект профориентации школьников. На ключевых предприятиях организуют ознакомительные экскурсии для педагогов и старшеклассников.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома, делегат ВНС:

"Учителя, преподаватели увидят и могут пользоваться увиденным в процессе подготовки детей, но и, конечно, наши дети, они будут уже знать, что они нужны нашей республике, они будут понимать, что они смогут здесь себя реализовать, реализовать свои возможности на малой родине".







Строительствомежрегионального медицинского центра

Лида станет центром реализации еще одного масштабного проекта, озвученного на народном форуме - здесь построят межрегиональный медицинский центр.

Главврач районной больницы Вадим Трубчик досконально вникает во все детали будущей стройки. Для реализации проекта в клинике есть высококлассные специалисты, но не хватает помещений. Вопрос решится с возведением современного восьмиэтажного корпуса.

Вадим Трубчик, главврач Лидской центральной районной больницы:

"В перспективе это будет корпус, который соединит в некое целое существующие корпуса. Самые крупные у нас три корпуса: акушерский, терапевтический, хирургический. В нем заодно будет предусмотрено размещение опеографа с рентгеноваскулярной операционной, кабинетом МРТ".

Оснащение медицинского центра планируется на уровне областных клиник. Уже закуплен современный компьютерный томограф.

Марина Мартинкевич, завотделением Лидской центральной районной больницы:

"Данный аппарат будет 64-срезовым, что позволит выполнять исследования быстрее. То есть, поток пациентов может быть увеличен за счет того, что сам процесс исследования будет занимать меньше времени".