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Разработка вакцины от COVID-19

Обнадеживающие известия пришли из Китая, где проходят клинические испытания от COVID-19. У вакцин отмечают высокую результативность, побочных эффектов не обнаружено. Это уже второй этап испытаний сразу нескольких препаратов. Результаты будут известны к июлю.


Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца.



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