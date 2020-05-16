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Разработка вакцины от COVID-19
Обнадеживающие известия пришли из Китая, где проходят клинические испытания от COVID-19. У вакцин отмечают высокую результативность, побочных эффектов не обнаружено. Это уже второй этап испытаний сразу нескольких препаратов. Результаты будут известны к июлю.
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца.
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